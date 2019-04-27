شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصيني يسعى لتوسيع مبادرة "طريق الحرير الجديدة" والان مع التفاصيل

حضّ الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم السبت، على رفض الحمائية ودعا المزيد من الدول للانضمام إلى مبادرة "طريق الحرير الجديدة"، ساعياً لتبديد المخاوف بشأن خطته الضخمة القاضية بإقامة بنى تحتية تربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.

وكان شي يتحدث خلال قمة حول هذه الخطة المعروفة رسمياً باسم "الحزام والطريق"، عقدها في بكين بمشاركة حوالي 40 رئيس دولة وحكومة بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

وتسعى الصين الغارقة منذ 2018 في حرب تجارية مع الولايات المتحدة، لتولي دور الزعامة في مجال التعاون المتعدد الأطراف، وقال في اليوم الأخير من المنتدى "علينا أن نبني معاً اقتصاداً عالمياً منفتحاً ونحارب الحمائية".

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وتهدف المبادرة إلى إقامة بنى تحتية للنقل والطاقة في الدول التي هي بحاجة ماسة إليها في آسيا وأوروبا وأفريقيا ومناطق أخرى، وتحض صيغة أولية للبيان الختامي للقمة، على "نبذ الحمائية" و"الأحادية"، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشعاره "أمريكا أولاً".

والمبادرة التي أطلقها شي جين بينغ عام 2013، تلقى تمويلاً بواسطة استثمارات وقروض بمئات مليارات اليورو، لكن منتقديها يأخذون عليها أنها تدعم خصوصاً الشركات الصينية وتشكل "فخ ديون" للدول المستفيدة منها وتضر بالبيئة.

وأعربت الولايات المتحدة والهند واليابان ومعظم دول غرب أوروبا عن تشكيك في الخطة، وقال الرئيس الصيني للمشاركين في القمة "علينا أن نشجع مشاركة المزيد من الدول والشركات لزيادة مصالحنا المشتركة".

وكان الرئيس الصيني أكد أمس الجمعة على عدم التسامح إطلاقاً حيال الفساد، رداً على الانتقادات حول ضبابية بعض الاتفاقات الموقعة في إطار الخطة.