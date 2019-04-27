شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة التشكيل البحري بالعسكرية الخامسة تطهر مرسى حبل بساحل حجة والان مع التفاصيل
نفذت القوات البحرية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة في اليمن عملية تطهير واسعه للألغام البحرية التي زرعتها الميليشيات الحوثية في مرسى حبل، التابع لمديرية عبس شمال غرب محافظة حجة.
وعثرت القوات خلال العملية على عشرات الألغام البحرية بالمنطقة التي تم تحريرها مؤخرا، من المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
وقال مصدر عسكري يمني إن عملية تطهير مرسى حبل من الألغام جاءت عقب عملية عسكرية واسعه بإسناد بري من قوات اللواء السابع حماية رئاسية لطرد الميليشيات الحوثية من المنطقة.
وكانت ميليشيا الحوثي قد اتخذت من مرسى حبل منفذا للتهريب ومنطلقا لزراعة الألغام البحرية بالمياه الإقليمية والدولية.
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