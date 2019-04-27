شكرا لقرائتكم خبر عن محاصرة منزل عضو القيادة المحلية للانتقالي بسيئون وإعتقال نجله والان مع التفاصيل

أقدمت قوات تابعة للمنطقة العسكرية الأولى بوادي حضرموت، على إعتقال نجل عضو في القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي بمدينة سيئون . وجاء إعتقال نجل العضو "ع . أ" بحسب موقع المشهد العربي، بعد حصار فرضته على منزل القيادي بمنطقة تريس. ونقل الموقع عن مصدر محلي، أن القوات الأمنية، حاصرت المنزل من جميع الاتجاهات في موقف استفزازي، قبل أن تقوم باعتقال نجله علي، لاعب نادي اتحاد سيئون .

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