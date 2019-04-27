شكرا لقرائتكم خبر عن أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر يناشد دول الخليج تحرير الدوحة من الإحتلال التركي الإيراني والان مع التفاصيل

وجه الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، والمعارض لتنظيم الحمدين، مناشدة عاجلة إلى مجلس التعاون الخليجي وقادة الخليج لتحرير قطر والشعب القطري من الاحتلال الإيراني والتركي.

وقال في تغريدة له بتويتر، "قطر أصبحت عاصمة الإرهاب العابر للحدود وخيانة الوطن والدين والأمه لخدمة المجوس وإخوان الشيطان عبيد الصهاينة".

وأضاف الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى: "نطالب ونناشد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وقادة دول الخليج، تحرير شعب قطر من الاحتلال التركي والإيراني، قائلا: "ابتلينا بنظام ينام ويصحى على الهلوسة بكأس العالم، ويبدي مصلحة العمال والمقيم على المواطن لا نقول يا أهل قطر إلى صبرا جميلا والله المستعان".

Advertisements

وفي تغريدة سابقة له، أوضح فهد بن عبدالله "قطر أصبحت محافظة إيرانية، وإنه لا بد من التفريق بين النظام القطري وبين الدولة، وإن طالت الأزمة فلن يبقى من زمرة حمد من يستحق أن يحكم أهل قطر الشرفاء".

ويتزايد الحراك المناهض لسياسات تنظيم الحمدين داخل أسرة آل ثاني، بشكل ملحوظ منذ المقاطعة العربية لقطر، بعد أن زاد تحكم عصابة الدوحة في السلطة بالحديد والنار وعد السماح لأي صوت معارض بالخروج.

ولم يعد ثمة شك بأن عناد وتعنت تنظيم الحمدين بات يشكل خطرا على الشعب القطري نفسه، إذ أن خروج أحد أفراد الأسرة الحاكمة، لينوه بأن سياسات النظام القطري التعسفية تجاه قبيلة الغفران قد تطال أي قبائل أخرى في قطر، يؤكد وجود حراك مناهض داخل العائلة المالكة، لكنه بانتظار اللحظة المناسبة للخروج إلى العلن.

وتعرّض عدد كبير من أبناء الشعب القطري على يد نظام الحمدين، لأبشع أنواع الانتهاكات؛ بداية من سحب الجنسية والترحيل القسري من البلاد، وصولًا إلى الحرمان من الخدمات الأساسية صحية وتعليمية واجتماعية وغيرها، وهو ما لم يسلم منه أيضًا أطفال الغفران الذين عاشوا التشريد والحرمان من الخدمات وسحب الجنسية، كما فعل نظام حمد مع آبائهم.