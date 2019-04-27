شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انفجار نقطة أمنية في باكستان يقتل 3 جنود والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:02 مساءً, 27 أبريل 2019 م المناطق - وكالات لقي ثلاثة جنود باكستانيين مصرعهم وأصيب رابع إثر انفجار وقع اليوم في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون بالقرب من نقطة أمنية للقوات شبه العسكرية في منطقة وزيرستان المحاذية للحدود مع أفغانستان.

وأضافت أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الانفجار وقامت بانتشال جثث القتلى ونقل الجريح إلى المستشفى، وشنت عملية تمشيط لبحث عن العناصر التي نفذت الانفجار، ولم تعلن على الفور أي جهة المسئولية.

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