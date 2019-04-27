سريلانكا تضرب من جديد.. 4 انفجارات ومعركة بين الجيش ومسلحين

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انفجارات سريلانكا - أرشيفية
يبدو أن الأوضاع في سريلانكا لن تهدأ خلال الفترة المقبلة، إذ أعلنت مصادر أمنية وقوع 4 تفجيرات، مساء اليوم الجمعة، بمدينة سامانتوري شرقي البلاد، تعتقد السلطات أنها ناجمة عن تفجيرات انتحارية، خلال مداهمة مكان كان يتحصن فيه مجموعة من المسلحين، وذكرت المصادر حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز"، أن السلطات داهمت مكانًا في المدينة، بعد ورود معلومات عن وجود معمل متفجرات فيه، مضيفة أنه عندما وصلت قوات الأمن وقعت 3 انفجارات، ثم تلاها تبادل إطلاق نار، ووقع انفجار رابع في وقت لاحق.
ونشرت وسائل الإعلام المحلية صورا تظهر كما كبيرا من العبوات اللاصقة وأدوات التفجير في سامانتوري وأعلام تنظيم داعش الإرهابي، وطائرة دون طيار. وتنفذ الشرطة مداهمات في أنحاء البلاد بحثا عن مزيد من التفاصيل عن الجناة وداعميهم، منذ التفجيرات الانتحارية التي استهدفت كنائس وفنادق وقتل فيها أكثر من 320. جماعة
ونشرت وسائل الإعلام المحلية صورا تظهر كما كبيرا من العبوات اللاصقة وأدوات التفجير في سامانتوري وأعلام تنظيم داعش الإرهابي، وطائرة دون طيار.
وتنفذ الشرطة مداهمات في أنحاء البلاد بحثا عن مزيد من التفاصيل عن الجناة وداعميهم، منذ التفجيرات الانتحارية التي استهدفت كنائس وفنادق وقتل فيها أكثر من 320.
جماعة التوحيد والبوذيون.. خريطة الإرهاب في سريلانكا
وأبلغ الرئيس السريلانكي ميثريبالا سيريسينا، الصحفيين في كولومبو، أن حوالي 140 شخصا في الدولة، تم تحديدهم على أنه لهم صلات بداعش المتطرف، مشيرا إلى أنه ستتم ملاحقتهم.
وقال وزير الدفاع السريلانكي، في وقت سابق، إن "التحقيقات تظهر أن التفجيرات التي ضربت البلاد، جاءت ردا على هجوم المسجدين في نيوزيلندا الشهر الماضي"، مؤكدا أن الشرطة ألقت القبض على 40 مشتبها بهم، بينهم سائق سيارة يزعم أن الانتحاريين استخدموها، ومالك منزل أقام فيه بعضهم.
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