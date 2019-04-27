النعيمي يؤكد هشاشة الاقتصاد القطري وعدم تحمله أي هزات اقتصادية

أكد رئيس تحرير "العين الإخبارية" الدكتور علي راشد النعيمي إن الاقتصاد القطري أصبح هشا ويواجه أزمات متكررة ولا يحتمل أي هزات اقتصادية.

وأضاف الدكتور النعيمي أن اقتصاد قطر يعاني ولا يتحمل أي تبعات اقتصادية أخرى.

جاء ذلك في تعليق للدكتور النعيمي لفضائية "سكاي نيوز عربية" على قرار قطر الخاص بسحب إجراءاتها المتعلقة بحظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية.

وقال النعيمي: "كانت حصة قطر 70% من صادرات الغاز، وقد تصل إلى مرحلة تصفير صادراتها إذا استمرت في سياساتها".

وتابع: "سنصل إلى سياسات تجبر قطر على التوقف عن دعم الجماعات الإرهابية".

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كما أكد النعيمي أن ثقة الإمارات بموقفها يجعلها تصر على السير في إجراءاتها أمام المنظمات الدولية ضد انتهاكات قطر لقواعد منظمة التجارة العالمية.

وقال النعيمي إن "الإمارات دولة مسؤولة تلتزم بالاتفاقيات الدولية والمحافظة على الاستقرار والسلم العالميين".

وأضاف أنه من المؤكد أن الإدارة الأمريكية سيكون لها موقف من التسهيلات التي تقدمها قطر للحرس الثوري الإيراني.

وقررت قطر سحب إجراءاتها المتعلقة بحظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية، في تنازل مهم لتفادي تداعيات قضية رفعتها الإمارات ضد قطر في منظمة التجارة العالمية.

ويأتي هذا الإجراء القطري إقرارا بسياسات الدوحة الخاطئة التي تخالف التزاماتها الدولية، وهو الموقف الذي أصبح محرجا لها أمام المجتمع الدولي، ومع ذلك فإن التنازل الجزئي لقطر لا يقطع شوطا كبيرا ولا يحل جميع القضايا في النزاع، حيث طلبت دولة الإمارات الاستمرار في السير بتشكيل هيئة التحكيم لكشف كل الإجراءات القطرية أمام المنظمة الدولية في انتهاكاتها الصارخة لقواعد منظمة التجارة العالمية.