الأمم المتحدة: معاهدة تجارة الأسلحة تظل أداة فريدة من نوعها

جاء في بيان صادر عن الأمم المتحدة أن معاهدة تجارة الأسلحة (ATT) هي الأداة العالمية الوحيدة التي تهدف إلى تحسين الشفافية والمساءلة في تجارة الأسلحة الدولية، وأن المعاهدة إنجاز بارز في الجهود المبذولة، لضمان المسؤولية في عمليات نقل الأسلحة الدولية".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن أمس الجمعة، إنه سيطلب من مجلس الشيوخ الأمريكي، وقف عملية التصديق على الاتفاقية الدولية التي وقعها سلفه باراك أوباما.
تجدر الإشارة إلى أن معاهدة تجارة الأسلحة هي وثيقة متعددة الجنسيات ملزمة قانونًا تبسط التجارة الدولية بالأسلحة، وتسري أحكامه على الأسلحة التقليدية، بما في ذلك دبابات القتال الرئيسية، ومركبات القتال المدرعة، وأنظمة المدفعية ذات العيار الكبير، والطائرات الحربية، وطائرات الهليكوبتر القتالية، والسفن الحربية، وأنظمة الصواريخ والقذائف والأسلحة النارية
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