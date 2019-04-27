الشرطة الفيتنامية تفكك عصابة للمقامرة عبر الإنترنت جنت 1.3 مليار دولار

وقال موقع "في. إن. إكسبريس" الفيتنامي الإخباري إن الشرطة ألقت القبض على مشتبه بهم في تسهيل مراهنات من خلال موقع "إف إكس إكس 88 دوت كوم" الإلكتروني، وذلك في سلسلة من المداهمات الأسبوع الماضي عبر البلاد.
وتقدر المعاملات بأكثر من 30 تريليون دونج فيتنامي ما يعادل 1.3 مليار دولار، أي أكبر من أي عملية قمار إلكترونية أخرى جرى تفكيكها حتى اليوم في فيتنام.
ويقدم الموقع الذي لم يتم حجبه بعد، ألعاب القمار الخاصة بالرياضة، واليانصيب وأيضا "كازينو" للقمار، ولم يتسن التوصل لمسؤولي وزارة الأمن العام للتعقيب.
وكان القمار مقننا بشكل جزئي في تلك الدولة الشيوعية في 2017، ويسمح الآن بإجراء أعمال المراهنة على المباريات الرياضية، كما جرى تدشين برنامج تجريبي يسمح للمواطنين بالمقامرة في الملاهي الليلية. وفي السابق لم يكن من المسموح سوى لحاملي جوازات السفر الأجنبية بالمقامرة.
غير أنه لم يتم إزالة الصبغة الجنائية عن المواقع الإلكترونية للمقامرة ولاتزال غير قانونية.
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