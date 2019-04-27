الارشيف / اخبار العالم

المصلون يتوافدون على كنيسة القيامة فى القدس للاحتفال بسبت النور

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وصل حامل مفتاح بوابة كنيسة القيامة في القدس اليوم السبت ايذانا ببدء الاحتفال بسبت النور وسط إجراءات أمنية مشددة من جانب الشرطة الإسرائيلية.

واحتشد مئات المصلين في الساحة أمام الكنيسة في انتظار فتح البوابة والسماح لهم بدخول الموقع المقدس الذي يعتقد كثيرون من المسيحيين أن المسيح صلب ودفن فيه.

وتشترك الكنيسة الأرثوذكسية وكنيستا الأرمن والروم الكاثوليك في الإشراف على كنيسة القيامة حيث تشتد التوترات في كثير من الأحيان حول السيطرة على قطاعاتها المختلفة ولهذا السبب تم الاتفاق على ائتمان عائلة مسلمة على مفتاح الكنيسة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المصلون يتوافدون على كنيسة القيامة فى القدس للاحتفال بسبت النور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا