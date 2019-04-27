مصرع 4 أشخاص جراء إعصار "كينيث" في موزمبيق

أعلنت وكالة إدارة الكوارث في موزمبيق مصرع 4 أشخاص على الأقل، اليوم السبت، جراء إعصار "كينيث" الذي ضرب شمال البلاد أمس الأول الخميس.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن جماعات الإغاثة حذرت من احتمال وقوع انهيارات أرضية وفيضانات خلال الأيام المقبلة بسبب هطول الأمطار الغزيرة، مشيرة إلى أن "كينيث" ضرب موزمبيق عقب 6 أسابيع من إعصار "إيداي"، الذي ضرب وسط البلاد وخلف أكثر من 600 قتيل.

وكان الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر قد أعلن تضرر محافظة "كابو ديلجادو" الواقعة بشمال موزمبيق بشكل كبير جراء الإعصار الحالي.

يذكر أن موزمبيق هي واحدة من أفقر دول العالم، وقد تسبب الإعصار "إيداي" في القضاء على المحاصيل الزراعية في الدولة الواقعة جنوب أفريقيا قبل حصادها بوقت قليل، وقد يواجه مئات الآلاف من الأشخاص الجوع في الأشهر المقبلة، كما أن الإعصار الجديد الذي من المتوقع أن تصاحبه فيضانات سيؤدي إلى تعقيد الجهود المبذولة للتعافي من الإعصار السابق

