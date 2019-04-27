مقتل 3 مجندين وإصابة آخر في انفجار شمال غرب باكستان

قُتل ثلاثة مجندين وأصيب آخر في انفجار قرب نقطة تفتيش بمنطقة "وزيرستان الشمالية" شمال غرب باكستان، اليوم السبت، طبقا لما ذكرته شبكة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم.

وذكرت مصادر رسمية أنه تم زرع متفجرات قرب نقطة التفتيش.

وأدان محمود خان، رئيس وزراء إقليم "خيبر باختونخوا"، الحادث، وقدم تعازيه لأسر الضحايا.

وأضاف: "لا يمكن أن يقضي الإرهابيون على آمالنا من خلال تلك الأحداث، وسنقضي على الإرهاب، لا يسمح أي دين بالهجوم على الأبرياء".

يذكر أن المنطقة القبلية شمال غرب باكستان معقل للجماعات المتطرفة المسلحة التي تستهدف قوات الأمن في البلاد.

