وذكرت مصادر رسمية أنه تم زرع متفجرات قرب نقطة التفتيش.
وأدان محمود خان، رئيس وزراء إقليم "خيبر باختونخوا"، الحادث، وقدم تعازيه لأسر الضحايا.
وأضاف: "لا يمكن أن يقضي الإرهابيون على آمالنا من خلال تلك الأحداث، وسنقضي على الإرهاب، لا يسمح أي دين بالهجوم على الأبرياء".
يذكر أن المنطقة القبلية شمال غرب باكستان معقل للجماعات المتطرفة المسلحة التي تستهدف قوات الأمن في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 3 مجندين وإصابة آخر في انفجار شمال غرب باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.