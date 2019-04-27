الكرملين: بوتين وتشي بحثا أوضاع سوريا وليبيا وفنزويلا

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم السبت إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات واسعة مع نظيره الصيني شي جين بينغ أمس الجمعة وتبادلا الآراء بخصوص سوريا وفنزويلا وليبيا".
وجاءت تصريحات بيسكوف على هامش قمة بشأن "مبادرة الحزام والطريق" تستضيفها الصين.
وتهدف "مبادرة الحزام والطريق" إلى تحسين الروابط التجارية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وصولاً إلى ما وراء هذه القارات الثلاث، وهي تقضي بإقامة مرافئ وسكك حديد ومطارات ومجمعات صناعية في مناطق مختلفة.
ويثير المشروع، الذي يأتي بناء على مبادرة شخصية من الرئيس شي جين بينغ، انقساماً بين الأوروبيين ومعارضة من الولايات المتحدة.
ويحذر المشككون فيه من مخاطر المديونية العالية التي يتسبب بها، ومشكلة الانحياز السياسي المتوقع للدول التي تحصل على قروض صينية لتغطية نفقات المشاريع.
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