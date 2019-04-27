وقال المصدر إن "البغدادي يحاول منذ أسابيع الدخول إلى العراق، لكنه يصطدم بالإجراءات الأمنية المشددة على الحدود العراقية السورية"، وأنه "يوجد حاليا في جبل أبورجمين بتدمر السورية".
وأضاف أن "البغدادي لم يبق معه سوى أفراد قليلين وهم من المقربين، ومن جنسيات سعودية وتونسية وعراقية".
وأشار المصدر إلى أن "سبب تخطيط البغدادي للدخول إلى العراق يعود إلى تراجع أعداد مؤيديه وأنصاره في سوريا، لذا يريد الاعتماد على أنصاره الموجودين في بعض المناطق الحدودية مع سوريا".
وأكد المصدر أن المعلومات التي أدلى بها انتزعت من مقربين من البغدادي اعتقلوا مؤخرا.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر عراقية: "البغدادي" يخطط لدخول بغداد منذ فترة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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