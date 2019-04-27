شكرا لقرائتكم خبر عن 17 قتيلاً من قوات الأسد بهجمات شمال سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (بيروت)

قتل 17 عنصراً من قوات نظام الأسد والمسلحين الموالين لها وأصيب 30 آخرون بجروح في هجمات شنها فصيلان في محافظة حلب شمال سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (السبت).

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس إن الهجمات شُنتّ ضد مواقع لقوات نظام الأسد في ريف حلب الجنوبي والجنوبي الغربي بعد منتصف ليل الجمعة، مشيراً إلى أن "الاشتباكات استمرت حتى ساعات الفجر الأولى وانتهت بتدخل الطيران الروسي الذي استهدف مواقع الفصائل المهاجمة.

وأسفرت الاشتباكات والغارات الروسية عن مقتل ثمانية عناصر من الفصائل التي عادت وانسحبت إلى مواقعها، وفق عبدالرحمن.