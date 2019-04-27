الارشيف / اخبار العالم

17 قتيلاً من قوات الأسد بهجمات شمال سورية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 17 قتيلاً من قوات الأسد بهجمات شمال سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (بيروت)

قتل 17 عنصراً من قوات نظام الأسد والمسلحين الموالين لها وأصيب 30 آخرون بجروح في هجمات شنها فصيلان في محافظة حلب شمال سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (السبت).

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس إن الهجمات شُنتّ ضد مواقع لقوات نظام الأسد في ريف حلب الجنوبي والجنوبي الغربي بعد منتصف ليل الجمعة، مشيراً إلى أن "الاشتباكات استمرت حتى ساعات الفجر الأولى وانتهت بتدخل الطيران الروسي الذي استهدف مواقع الفصائل المهاجمة.

وأسفرت الاشتباكات والغارات الروسية عن مقتل ثمانية عناصر من الفصائل التي عادت وانسحبت إلى مواقعها، وفق عبدالرحمن.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 17 قتيلاً من قوات الأسد بهجمات شمال سورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا