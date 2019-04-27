بوتين يصف الحكم بـ"التآمر" على روسية في الولايات المتحدة بالقرار التسعفي

اسماء السيد - بكين: وصف الرئيس فلاديمير بوتين السبت بـ"القرار التعسفي" الحكم بالسجن 18 شهرًا على الروسية ماريا بوتينا في الولايات المتحدة بتهمة العمل لحساب موسكو.
وقال بوتين في مؤتمر صحافي في ختام قمة "طرق الحرير الجديدة" في بكين "إنه قرار تعسفي. لا نعرف لماذا صدر عليها حكم".
وكانت محكمة أميركية أصدرت الجمعة حكمًا بسجن الروسية ماريا بوتينا 18 شهرًا بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات حول تدخل موسكو في السياسة الأميركية.
وظفت بوتينا، التي تترأس مجموعة صغيرة روسية تنادي بحق حمل السلاح، علاقاتها بـ"الاتحاد الوطني للأسلحة"، لوبي السلاح الأميركي الواسع النفوذ، لبناء شبكة اتصالات قوية مع جمهوريين.
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