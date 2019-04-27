سريلانكا.. مقتل دواعش واكتشاف مجزرة أخرى ارتكبت في منزل

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty شرطة سريلانكا

وكان الجنود يُحاولون دخول منزل في كالموناي (شرق)، عندما أُطلِق عليهم رصاص.

وقال المتحدّث باسم الجيش سوميث أتاباتو "قُتل اثنان من المسلّحين بالنيران التي ردّينا بها"، مضيفًا أن أحد المدنيين قُتل أيضًا أثناء العملية.

وهزت سلسلة انفجارات، مساء الجمعة، مدينة سامانتوري شرقي البلاد، تعتقد السلطات أنها ناجمة عن تفجير أشخاص لأنفسهم، خلال مداهمة مكان كانوا يتحصنون فيه، وفق ما أورد مراسلنا.

هزت سريلانكا، صباح الأحد الماضي، تفجيرات انتحارية استهدفت 3 كنائس و4 فنادق، مخلفة مقتل 253 شخصا ونحو 500 مصاب.

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وذكرت السلطات في سريلانكا إن زهران هاشم، زعيم "جماعة التوحيد" المتطرفة، المعروف بخطاباته الإرهابية على وسائل التواصل الاجتماعي، قد قتل في واحدة من التفجيرات الانتحارية، مضيفة أنها ألقت القبض على الرجل الثاني في الجماعة.

تابعت أن المحققين توصلوا إلى أن المهاجمين حصلوا على تدريب عسكري من شخص يدعى "أرمي محي الدين"، وأن التدريب على الأسلحة جرى في الخارج، وفي بعض المواقع في المقاطعة الشرقية لسريلانكا.

وأبلغ الرئيس السريلانكي ميثريبالا سيريسينا، الصحفيين في كولومبو، أن حوالى 140 شخصا في الدولة الجزيرة تم تحديدهم على أنه لهم صلات بداعش الإرهابي.