شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. محمد فايق يفتتح مؤتمر الصحة وحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤتمر تحت عنوان "الصحة وحقوق الإنسان" والذي يعقده المجلس يوم الخميس الموافق 2 مايو2019، وبحضور الوزراء الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحه والسكان ، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.

يأتي هذا في أطار إهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بالنظام الصحي في مصر وتطوره لتلبية الإحتياجات الصحية للمواطن التي تُعد أساس حقوق الإنسان .

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وأكد الدكتور صلاح سلام عضو المجلس ومقرر المؤتمر، أن المؤتمر يهدف إلي عرض ومناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة بحماية ورعاية الحقوق الصحية للمواطن علي رأسها قانون التأمين الصحي الجديد وتحديات المرحلة الانتقالية لتطبيق القانون والتعرف علي رؤى ومقترحات الخبراء والمعنيين فى هذا المجال.