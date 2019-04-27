شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالرحيم على: القبض على أتراك داخل ليبيا يؤكد ضلوع نظام أردوغان فى الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، أن إلقاء قوات الجيش الوطنى الليبى القبض على عنصرين تركيين يقاتلان فى صفوف الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق فى معارك العاصمة طرابلس يؤكد ضلوع النظام التركى ممثلا فى رجب طيب أردوغان فى العمليات الإرهابية والإجرامية التى تتم داخل الأراضى الليبية.

وقال "على" إن الإعلام الليبى أكد أنه ليست هذه المرة الأولى التى يثبت فيها تورط أجانب فى القتال ضمن الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق، خاصة أن المتحدث الرسمى باسم القيادة العامة للجيش الليبى العميد أحمد المسمارى، قد أكد أنه تم العثور على كرسى الطيار والباراشوت ومتعلقات الطيار، أثناء فحص حطام طائرة "الميراج اف 1" التى تم إسقاطها قبل يومين، وتضمنت المتعلقات شارة الاسم "بوريس رايس" وهو طيار من دولة الإكوادور يقاتل بجانب الميليشيات.

وطالب "على" من المجتمع الدولى مساندة ودعم الجيش الوطنى الليبى فى القضاء على الميليشيات والخلايا الإرهابية والمساعدات القطرية والتركية التى يقدمها أمير الإرهاب والدم تميم بن حمد والمهووس أردوغان للإرهابيين للقيام بأعمال إرهابية داخل ليبيا.

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كما طالب الدكتور عبد الرحيم على من المجتمع الدولى الإسراع فى تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المواجهة الشاملة مع الارهاب واتخاذ مواقف حاسمة مع الأنظمة والدول التى تشجع وتمول وتسلح وتأوى الإرهاب والإرهابيين على أراضيها، وكان المسمارى قد أعلن أن هناك دولا ساعدت عناصر الجماعات المتطرفة فى ليبيا ضد الجيش الوطنى فى طرابلس، مشيرا إلى وجود مقاتلين مرتزقة نقلوا من جنوب ليبيا وتم الزج بهم فى معركة طرابلس، وأن بعض المقاتلين تم استقدامهم من سوريا من خلال تركيا.