صور.. وفد تنزانيا باللجنة الأفريقية: شعبنا يتمتع بالديمقراطية وحقوقه مصانة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وفد جمهورية تنزانيا المشارك فى اجتماعات الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقدة بشرم الشيخ، أن شعب تنزانيا يتمتع بالديمقراطية وأن الحقوق الأساسية له مصونة وفقا للدستور البلاد .
وأضاف وفد جمهورية تنزانيا خلال كلمته فى الحلقة النقاشية التى نظمتها اللجنة الأفريقية حول مراقبة السجون من قبل منظمات المجتمع المدنى كوسيلة لمنع التعذيب، أن هناك قانون متعلق بالإعلام، و يهدف إلى ممارسة الحريات الأساسية وضمان الحرفية الإعلامية، مشيرا إلى أن سبل الإنصاف القانونية متوفرة لكل المواطنين التنزانيين .
وأشار الوفد الى أن حكومة تنزانيا من بين الدول التى تسمح لوجود عدد من وسائل الإعلام، مضيفا: "لدينا 20مجلة و20 محطة تعمل فى البلاد والحكومة تمتلك جريدتين ومحطتين تليفزيونيتين.
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