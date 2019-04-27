جريصاتي من عين دارة:اذا استمرت المقالع على ما هي عليه لن يبقى لنا بيئة

شدد وزير البيئة فادي جريصاتي في تصريح من عين دارة على أن "زيارتي الى عين دارة لا علاقة لها بالقرار الصادر عن وزارة الصناعة المتعلق بمصنع الإسمنت. أنا وزير بيئة ولست وزير صناعة وكل وزير هو وصي على زيارته"، مشيرا الى أن "مشكلتي اليوم هي المقالع".

وأكد جريصاتي أن "القرارات ستطبق على الجميع، والقرار الذي يطبق في عين دارة يجب أن يطبق في كل مكان"، لافتا الى "أننا دقيقة عرضى لأن يقوم أحد بتخطي الدولة".

واعتبر أنه "اذا استمرت المقالع على ما هي عليه لن يبقى لنا بيئة"، مضيفا: "نحن بعجز كبير وكحكومة نأخذ قرارات صعبة ونحن سنضحي بمعاشاتنا حتى لا تذهب الدولة الى الافلاس، وموضوع المقالع مصدر دخل كبير"، متسائلا: "من له الحق بأن لا يدفع الرسوم المتوجبة عليه للوزارة أو البلدية؟".