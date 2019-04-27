أكد رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ أحمد القطان أنّ كثيراً من الناس مع القوي ولو كان على الباطل، لذك أسف على كثير من العلماء الذين يؤيدون مقرارات الأنظمة المتواطئة مع المستكبرين والظالمين.
وأضاف الشيخ القطان خلال كلمة له في بعلبك بدعوة من السرايا اللبنانية لمقاومة العدو الإسرائيلي، "نحن نقف مع إيران بسبب تخاذل الأنظمة العربية والإسلامية عن نصرة المستضعفين والمظلومين في العالم، ولأن إيران تعاقب بسبب وقوفها مع حركات المقاومة في كل مكان سيما في فلسطين ولبنان، وبسبب عدائها لأمريكا واسرائيل والمستكبرين في العالم، ولأن ايران تدعم حركات المقاومة في فلسطين مع أنها سنية، إذاً إيران ليست مع المذهبية والطائفية المقيتة وإنما هي مع القضية الفلسطينية ومع المستضعفين في العالم".
وسأل الشيخ القطان هل هناك أحد في لبنان (إلا مَن في عينيه رمد) يُنكر دعم إيران الكبير للبنان وللمقاومة في لبنان؟ وخاطب الشيخ القطان اللبنانيين قائلاً " يا لبنانيين حرر عام 2000 وانتصر عام 2006 ومنع التكفريين الإرهابيين من دخول لبنان والعبث بأمنه واستقراراه وقتل أبنائه لأي طائفة أو مذهب انتموا لأن هذا العدو التكفيري لا يستهدف الشيعة فقط بل يستهدف كل من ليس على دينه وعقيدته".
وأضاف الشيخ القطان "ماذا قدم حزب الله للبنان غير الكرامة والعزة والقوة التي من خلالها نستطيع مواجهة العدو الإسرائيلي وأي عدو يهدد أمننا وأماننا واستقرار بلدنا لبنان؟ وسأل القطان لو انهزمنا عام 2006 هل بقي لبنان؟
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