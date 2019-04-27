النشرة: هدوء حذر في عين الحلوة بعد اغتيال احد عناصر الامن الوطني

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، ان الهدوء الحذر يسود ​مخيم عين الحلوة​ بعد جريمة اغتيال احد عناصر الامن الوطني الفلسطيني محمد خليل الملقب "ابو الكل" في حي حطين في المخيم.

وما زال ذوو خليل يقفلون الطريق في منطقة بستان القدس الذي يصل ​الشارع الفوقاني​ بالتحتاني وقد سمع قبل قليل اطلاق رشق نار في الهواء وسط رفض تشييع نجلهم حتى الان.