النشرة: هدوء حذر في عين الحلوة بعد اغتيال احد عناصر الامن الوطني

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان الهدوء الحذر يسود مخيم عين الحلوة بعد جريمة اغتيال احد عناصر الامن الوطني الفلسطيني محمد خليل الملقب "ابو الكل" في حي حطين في المخيم.
وما زال ذوو خليل يقفلون الطريق في منطقة بستان القدس الذي يصل الشارع الفوقاني بالتحتاني وقد سمع قبل قليل اطلاق رشق نار في الهواء وسط رفض تشييع نجلهم حتى الان.
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