نقابة محرّري الصحافة اللبنانيّة نعت سمير سلامة

نعت نقابة محرّري ​الصحافة​ اللبنانيّة الصحافي الأستاذ سمير سلامة بعد صراع مع المرض.

وقال النقيب ​جوزيف القصيفي​ في نعيه "سمير سلامة كان خادمًا أمينًا لوطنه ولصحافته يوم كان مديرًا لأهم وسيلة إعلاميّة دوليّة. فعمل بتفانٍ وإخلاص من أجل وطن أحبّه سيدًا حرًا ومستقلًا. ستفتقده النقابة التي لم يغب عن نشاطاتها يومًا. فكان ملتزمًا قضاياها طوال حياته المهنيًة. وعلى الرغم من بلوغه سن التقاعد ظلّ القلم رفيقه وكتب، كما دائمًا، من أجل الإنسان وحقوقه".

يُحتفل ب​الصلاة​ لراحة نفسه ،الساعة الثالثة من بعد ظهر غد الأحد، في ​كنيسة مار مخايل​، النهر، في الأشرفيّة.

وتتقبل عائلة الفقيد التعازي في صالون الكنيسة قبل الصلاة وبعدها، ويوم بعد غد الأثنين من الساعة الحاديّة عشرة وحتى الساعة السادسة مساء. كما تتقبل العائلة التعازي في صالون كنيسة مار مخايل في جديدة عزير في فتوح ​كسروان​ يوم الثلاثاء 30 الحالي من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة السابعة مساءً.