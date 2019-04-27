مروان ابو فاضل: سنسافر الى الاردن لمرافقة شعلة النور المقدس الى لبنان

اشار امين عام ​اللقاء الارثوذكسي​ ​مروان ابو فاضل​ في تصريح له من ​مطار بيروت​ قبيل سفره الى ​الاردن​ لاستقبال ​شعلة النور المقدس​، الى اننا طورنا العمل هذه السنة بالانتقال الى عمان، وسنكون بضيافة السفيرة اللبنانية في الاردن ​ترايسي شمعون​، وبعدها ننتقل الى مطرانية عمان لإستقبال ​فيض النور​، وبعدها نأتي به الى لبنان.

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