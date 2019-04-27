نقولا نحاس: القيامة هي فرح وانتصار على النفس والتقاء مع الرب

اشار النائب نقولا نحاس في تصريح له من مطار بيروت قبيل سفره الى الاردن لاستقبال شعلة النور، الى اننا نشارك بعمق بهذا الحدث بإسم القيامة، والشعلة لها رمزية اساسية لانها نور المسيح، والقيامة هي فرح وانتصار على النفس والتقاء مع الرب، ومن المهم ان نكون موجودين في هذا الحدث.

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