مؤسسات أمل التربوية تنظم مخيماً تعليميا للمتفوقين في صفوف الشهادات الرسمية

اجتمع أكثر من 80 متفوقاً ومتفوقة في مدارس مؤسسات "أمل" التربوية في مجمع التحرير - ​السلطانية​ في خطوة تنظمها المديرية التربوية للسنة الثالثة على التوالي، لزيادة مهارات وقدرات المتفوقين تحضيرا للامتحانات الرسمية، ويطلق على التجمع "مخيم المتفوقين" الذي يستمر 4 ايّام متتالية، يخضع فيها التلاميذ لتدريبات ذات مستوى متقدم.

افتتح المخيم مدير عام ​مؤسسات أمل التربوية​ الدكتور بلال زين الدين بحضور المدير التربوي الاستاذ نزار غريب وعدد من المشرفين وفريق العمل الاداري والأكاديمي. وقد أشاد الدكتور زين الدين بكلمته بالتلامذة المتفوقين الذين يجب عليهم اغتنام كل الفرص لتطوير قدراتهم للمنافسة بجدية في ​الامتحانات الرسمية​ وللتأكيد على ارتياد المراكز الأولى في الامتحانات الرسمية ككل عام.

وأبدى زين الدين ارتياحه للتحضيرات والأجواء التي يتخللها المخيم والفترات المخصصة للتوجيه والترفيه. واطلع زين الدين على برنامج المخيم والآليات التطبيقية من المشرفين ، مشيدا بدورهم التعليمي والتوجيهي المميز.

وأمل زين الدين ان ينال هؤلاء التلامذة أعلى المراتب .