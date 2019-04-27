الشيخ نعيم حسن بدأ جولة في بلدة حاصبيا

بدأ شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​ جولة في بلدة ​حاصبيا​ بدأها بزيارة منزل مستشاره في ​خلوات البياضة​ الشيخ سليمان ​جمال الدين شجاع​ حيث كان في استقباله حشد من المشايخ الاجلاء.

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