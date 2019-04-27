كفاسنيفسكي: زيلينسكي لا يريد أن يجتمع مع بوتين على انفراد

أشار الرئيس البولندي السابق ألكسندر كفاسنيفسكي، لوكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية، إلى أن "الرئيس الأوكراني الجديد فلاديمير زيلينسكي أكّد لهم أنه لا يريد أن يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على انفراد، ويفضل أن يلتقي به بحضور المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

وشرح كفاسنيفسكي سبب عدم رغبة زيلينسكي في مواجهة بوتين وجها لوجه مشيرًا إلى أن "لقاء الفنان زيلينسكي والسياسي المحنك بوتين قد يسفر عما لا يرتضيه الرئيس الأوكراني الجديد. ولهذا فإن زيلينسكي يحتاج إلى من يحميه أثناء اجتماعه الممكن مع بوتين".

وتجدر الإشارة إلى أن السلطة الأوكرانية تتمسك بموقفها المعادي لروسيا منذ وقوع انقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف عام 2014. وعبر الفائز في الانتخابات الأوكرانية الأخيرة، زيلينسكي, عن مواقف متضاربة حيال روسيا. ولفت السفير الروسي لدى منظمة الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا إلى أن "موسكو قلقة من تضارب الإشارات الصادرة عن الرئيس الأوكراني المنتخب ولذلك لا ترسل الزهور إليه كما دعا إلى ذلك السفير الألماني كريستوف هويسغين".