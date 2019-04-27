الصحة التونسية: مقتل 12 شخصا في اصطدام شاحنتين غربي البلاد

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن "مقتل 12 شخصا وإصابة نحو 21 آخرين جراء اصطدام بين شاحنتين بمدينة سيدي بوزيد، غربي تونس"، مشيرةً إلى أنها تواصل عن كثب متابعة الوضع الصحي للمصابين.

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