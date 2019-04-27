الداخلية العراقية تعلن اعتقال 17 عنصرا من داعش بنينوى

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن "اعتقال 17 عنصراً من "داعش" شاركوا بالقتال ضد القوات الامنية في نينوى"، موضحةً أن "مديرية شرطة الحمدانية التابعة لقيادة شرطة محافظة نينوى وبناءً على معلومات إستخبارية دقيقة نفذت، امس، عملية أمنية في عدد من القرى التابعة لناحية بعشيقة، حيث أسفرت عن القاء القبض على 17 عنصرا من عصابات داعش الإرهابية بعد هروبهم من مناطق سكناهم الأصلية من مدينة الموصل وإستقرارهم في عدد من القرى التابعة لناحية بعشيقة خلال عمليات تحرير نينوى".
ولفتت إلى أنه "تم تدوين اعترافاتهم قضائياً وجاء فيها انهم شاركوا في القتال ضد قواتنا الأمنية خلال سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مدينة الموصل".
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