وزير خارجية إيران السابق يهدد الإمارات بقطع صادراتها النفطية

هدد وزير خارجية ​إيران​ السابق، ​منوشهر متكي​، ​الإمارات​ بـ"قطع صادراتها ​النفط​ية عقب مسارعتها مع ​السعودية​ لتلبية دعوة ​أميركا​ تعويض النفط الإيراني للأسواق العالمية بعد حظر ​واشنطن​ صادراتها".

ودعا شيوخ الإمارات إلى "عدم الانخراط في لعبة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الخطيرة التي قد تؤدي إلى قطع صادرات الإمارات من النفط"، مشيراً إلى أنه "بعد انتصار ​الثورة الإسلامية​ وعندما أثار شيوخ الإمارات وبتشجيع من البريطانيين إعلانا واسعا ضد الجزر الإيرانية صرح ‌رئيس إيران آنذاك ​هاشمي رفسنجاني​ أن على الإماراتيين أن يتوقعوا بحرا من الدماء".

وأضاف متكي "اليوم ينبغي على شيوخ الإمارات أن يعرفوا أن الدخول في لعبة ترامب الخطيرة ضد إيران يؤدي إلى قطع صادراتهم النفطية".