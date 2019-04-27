وزير خارجية إيران السابق يهدد الإمارات بقطع صادراتها النفطية

هدد وزير خارجية إيران السابق، منوشهر متكي، الإمارات بـ"قطع صادراتها النفطية عقب مسارعتها مع السعودية لتلبية دعوة أميركا تعويض النفط الإيراني للأسواق العالمية بعد حظر واشنطن صادراتها".
ودعا شيوخ الإمارات إلى "عدم الانخراط في لعبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخطيرة التي قد تؤدي إلى قطع صادرات الإمارات من النفط"، مشيراً إلى أنه "بعد انتصار الثورة الإسلامية وعندما أثار شيوخ الإمارات وبتشجيع من البريطانيين إعلانا واسعا ضد الجزر الإيرانية صرح رئيس إيران آنذاك هاشمي رفسنجاني أن على الإماراتيين أن يتوقعوا بحرا من الدماء".
وأضاف متكي "اليوم ينبغي على شيوخ الإمارات أن يعرفوا أن الدخول في لعبة ترامب الخطيرة ضد إيران يؤدي إلى قطع صادراتهم النفطية".
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