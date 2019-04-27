بوتين: ندرس منح الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين‎ بموجب إجراء مبسط

أعلن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ أن بلاده "تدرس منح جنسيتها لجميع مواطني ​أوكرانيا​ قريبًا بموجب إجراء مبسط، رغم انتقادات أميركية وأوروبية لقرار روسي مماثل اتخذته ​موسكو​ الأربعاء".

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها بوتين على هامش مشاركته في فعاليات منتدى "الحزام والطريق" بالعاصمة الصينية بكين.

وكان الرئيس الروسي قد أقر الأربعاء إجراءات تسهل منح الجنسية الروسية لسكان المناطق الانفصالية بأوكرانيا، إقليم دونباس بشقيه ​دونيتسك ولوغانسك​. ولاقى القرار الروسي انتقادات واسعة، إذ أدانته واشنطن، الخميس، واعتبرته خطوة "تقوّض أسس اتفاق ​مينسك​"، فيما انتقد ​الاتحاد الأوروبي​ القرار واعتبره "يقوّض سيادة" أوكرانيا.

والجمعة، اعتبر المندوب الروسي لدى ​الأمم المتحدة​ فاسيلي نيبيزيا أن "منح جنسية بلاده لسكان دونباس يشكل مسؤولية اقتصادية واجتماعية ستضلع بها روسيا، في الوقت الذي لن نحصل فيه على أي مقابل".

وكان قادة أوكرانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا في 12 شباط 2015 قد توصلوا إلى اتفاق في عاصمة ​بيلاروسيا​ "مينسك"، يقضى بوقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لموسكو، وإقامة منطقة عازلة. وعُرف الاتفاق بـ"اتفاق مينسك-2" ويعتبر تطويرا لـ"اتفاق مينسك-1" الذي وقعه ممثلو ​الحكومة​ الأوكرانية والانفصاليون برعاية روسيا ومنظمة الأمن والتعاون بأوروبا في 20 أيلول 2014.