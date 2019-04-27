القوات الإسرائيلية تمنع أعداد كبيرة من المصلين للوصول لكنيسة القيامة

أفادت قناة "الميادين" أن ​القوات الإسرائيلية​ منعت أعداد كبيرة من المصلين للوصول الى ​كنيسة القيامة​. يذكر أن ​كنيسة القيامة​ في ​القدس تستعد ​في هذه الاثناء لاستقبال نور ​قبر السيد المسيح​. والنار المقدسة، معجزة تحدث كل عام في كنيسة القيامة بالقدس يوم سبت النور أو السبت المقدس، وهو اليوم الذي يسبق عيد الفصح. ويعتبرها الكثيرون من أكثر المعجزات المصدق عليها في أنحاء العالم المسيحي. وقد وُثقت المعجزة أول مرة عام 1106 م.

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