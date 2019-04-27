مصدر عراقي لروسيا اليوم: البغدادي يخطط لدخول العراق آتيا من سوريا

كشف مصدر استخباراتي عراقي عبر قناة "روسيا اليوم" عن "تخطيط زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي لدخول العراق"، مشيراً إلى أن "البغدادي يحاول منذ أسابيع الدخول إلى العراق، لكنه يصطدم بالإجراءات الأمنية المشددة على الحدود العراقية السورية وأنه يتواجد حاليا في جبل أبو رجمين بتدمر السورية".

ولفت إلى أن "البغدادي لم يبق معه سوى أفراد قليلين وهم من المقربين، ومن جنسيات سعودية وتونسية وعراقية"، مشيراً إلى أن "سبب تخطيط البغدادي للدخول إلى العراق، يعود إلى تراجع أعداد مؤيديه وأنصاره في سوريا، لذا يريد الاعتماد على أنصاره المتواجدين في بعض المناطق الحدودية مع سوريا"، مؤكداً أن "المعلومات التي أدلى بها انتزعت من مقربين من البغدادي اعتقلوا مؤخرا".