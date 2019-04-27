أردوغان: تهجير الأرمن ليس إبادة جماعية ولا كارثة كبرى بل حادثة أليمة

علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أحداث 1915، معتبرا أن "تهجير الأرمن ليس إبادة جماعية ولا كارثة كبرى، بل هو عبارة عن حادثة أليمة وقعت في تلك الفترة"، مشيرا الى أن "هناك اختلافات كبيرة في وجهات النظر مع الولايات المتحدة بخصوص مسألة منظومة صواريخ "إس–400".
ولفت الى أن "الاتحاد الأوروبي يعيق تقدمنا بشكل دائم، وما زال يمارس أسلوب المماطلة"، مشددا على أن "مرتفعات الجولان لسوريا وليست لاسرائيل، والكيان المحتل يستمد قوته من الولايات المتحدة"، معلنا أن "تركيا ستواصل دعم أشقائنا السودانيين".
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