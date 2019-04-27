أردوغان: تهجير الأرمن ليس إبادة جماعية ولا كارثة كبرى بل حادثة أليمة

علق الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ على أحداث 1915، معتبرا أن "تهجير ​الأرمن​ ليس إبادة جماعية ولا كارثة كبرى، بل هو عبارة عن حادثة أليمة وقعت في تلك الفترة"، مشيرا الى أن "هناك اختلافات كبيرة في وجهات النظر مع ​الولايات المتحدة​ بخصوص مسألة منظومة صواريخ "إس–400".

ولفت الى أن "​الاتحاد الأوروبي​ يعيق تقدمنا بشكل دائم، وما زال يمارس أسلوب المماطلة"، مشددا على أن "مرتفعات ​الجولان​ ل​سوريا​ وليست ل​اسرائيل​، والكيان المحتل يستمد قوته من الولايات المتحدة"، معلنا أن "تركيا ستواصل دعم أشقائنا ​السودانيين​".