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لافرينتيف أعلن وجود قوات إيرانية على بعد 50 ميلا من حدود إسرائيل

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أكد المبعوث الخاص للرئيس الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، أن "القوات الإيرانية الموجودة في سوريا مستقرة على بعد نحو 80 كيلو متر من الحدود الإسرائيلية، على الرغم من اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان".

ولفت إلى "اننا لقد توصلنا إلى اتفاق مع أصدقائنا الإيرانيين، أن بعض الوحدات هناك ستبقى على مسافة من 75 إلى 80 كيلو مترا، لضمان الأمن في المنطقة الجنوبية لمنطقة خفض التصعيد وتحويلها إلى منطقة آمنة، وهم سيوفون بوعودهم".

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