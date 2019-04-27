تركيا تنفي ما تردّد عن إلغاء إتفاقيّة سواكن مع السودان

وكالات- نفت وزارة الخارجية التركية أنباءً أوردتها بعض وسائل الإعلام حول إمكانية إلغاء الاتفاقية المبرمة مع السودان بشأن "جزيرة سواكن"، جاء ذلك على لسان المتحدث بإسم الوزارة حامي أقصوي خلال تصريح صحفي اليوم، الجمعة 26 أفريل 2019، حسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وقال أقصوي إن هذه الأنباء لا تعبر عن الواقع.

وأكّد المتحدث أن الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، تعمل على ترميم الآثار العثمانية الموجودة في الجزيرة.

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كانت وسائل إعلام قد أوردت في وقت سابق مزاعم حول إمكانية إلغاء الإتفاقية المتعلقة بـ"جزيرة سواكن" والتي وقعتها تركيا والسودان عام 2017

وعلى هامش زيارته إلى السودان في ديسمبر 2017، تعهّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإعادة بناء "سواكن".