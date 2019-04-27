الصين: الأردن جزء حيوي ومهم لعلاقاتنا مع العرب

أكد القائم بأعمال السفارة الصينية في الأردن تشانغ هايتاو، أن الأردن جزء حيوي في العالم العربي ومهم لعلاقات بلاده مع الدول العربية، واصفا هذه العلاقة بالمتميزة والنموذجية، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى أكثر من 3 مليارات دولار، وأن هناك العديد من المشروعات الحيوية الصينية في الأردن، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال هايتاو - بمناسبة انعقاد منتدى (الحزام والطريق) في بكين، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم السبت إن بلاده
وأضاف القائم بأعمال السفارة الصينية في الأردن أن الشركة الصينية "إس دي أي سي" انتهت من شراء 28% من أسهم شركة البوتاس العربية، لتصبح بذلك أكبر مساهم ومستثمر فيها، مشيرا إلى أن شركة "جرش القابضة" (استثمار
وحول منتدى (الحزام والطريق)، أكد هايتاو أن المبادرة تهدف إلى إنشاء شبكة للتجارة والبنية التحتية تربط بين مختلف قارات ودول العالم، لافتا إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينج طرح في 2013 على المجتمع الدولي المبادرة وهي إحياء لطريق الحرير القديم لكن بحلّته الجديدة، فخلال 6 سنوات فقط، تحولت المبادرة من مفهوم إلى منصة رئيسية لبناء "مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية" يعود بالنفع ليس على الصين فقط بل أيضا على المجتمع الدولي.
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