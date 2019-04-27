مقتل 8 قيادات من "داعش" في عمليات نوعية بديالي العراقية خلال إبريل

أعلن مصدر عسكري عراقي أن 8 قيادات من تنظيم "داعش" الإرهابي قتلوا خلال عمليات أمنية نفذت في بعض مناطق محافظة ديالى العراقية خلال الشهر الجاري، وفقًا

لوكالة أنباء الشرق الأوسط.ونقل عن مصدر عسكري اليوم السبت قوله إن 8 من قيادات "داعش" قتلوا بعمليات نفذت منقبل جهاز مكافحة الإرهاب والاستخبارات ضد أهداف محددة في (حوض حمرين) شمال شرق بعقوبة بمحافظة ديالى، مشيرا إلى أن التنظيم فقد أغلب قياداته في الصف الأول جراء الضربات والعمليات النوعية التي تنفذها القوات الأمنية المشتركة.