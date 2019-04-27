ارتفاع أعداد قتلى انفجار منجم للفحم بأوكرانيا إلى 13 شخصًا

أعلنت وزارة الطوارئ الأوكرانية اليوم السبت ارتفاع أعداد قتلى انفجار غاز الميثان في منجم للفحم شرقي البلاد إلى 13 شخصا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضحت الوزارة ـ في بيان اليوم السبت ـ ان العمل لا يزال مستمراً للعثور على العمال الأربعة المفقودين.
وكان مسئولون أوكرانيون قد أعلنوا أمس الجمعة أن أربعة أشخاص على
يذكر أن المنجم أعيد تشغيله العام الماضي بعد توقف استمر منذ 2014 بسبب القتال في المنطقة.
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