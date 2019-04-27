مصدر أمريكي بأفغانستان: طالبان مستمرة في تجاهل إرادة الأفغانيين

قال المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال ديف بتلر اليوم السبت إن هناك فرصة متوفرة لإرساء السلام في أفغانستان، إلا أنه اتهم حركة طالبان بأنها مستمرة في تجاهل إرادة الشعب الأفغاني، وذلك ردا على إطلاق الحركة لـ"هجوم الربيع" السنوي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف بتلر في تصريحات إن القوات الأفغانية تقوم بتأدية عملها على أكمل وجه، كما أنها تلقى دعما من القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وكانت طالبان قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري إطلاق "هجوم الربيع" السنوي في أنحاء
وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني قد أعلن في كلمة ألقاها خلال افتتاح البرلمان أمس /الجمعة/ أن الحرب في أفغانستان فرضت من الخارج على الشعب الأفغاني، حيث تشعل (طالبان) هذه الحرب بدعم مباشر من الخارج.
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