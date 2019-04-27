مقابل رفات أحد جنودها.. إسرائيل تطلق سراح أسيرين سوريين

ذكرت قناة الحرة الإخبارية نقلا عن مصدر رسمي إسرائيلي اليوم السبت قوله" إن إسرائيل ستطلق سراح أسيرين سوريين مقابل استعادة رفات الجندي زكريا بوميل الذي فقد عام 1982".

وأضاف المصدر" إن هذه الفكرة لم تطرح مسبقا، وإنما تأتي كبادرة حسن نية".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس قد أعلن الأربعاء الماضي أن رفات الجندي زكريا بوميل المولود في الولايات المتحدة، بات في إسرائيل، من دون أن يكشف أي تفاصيل عن كيفية استعادة هذا الرفات. فقد عام 1982".وأضاف المصدر" إن هذه الفكرة لم تطرح مسبقا، وإنما تأتي كبادرة حسن نية".وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس قد أعلن الأربعاء الماضي أن رفات الجندي زكريا بوميل المولود في الولايات المتحدة، بات في إسرائيل، من دون أن يكشف أي تفاصيل عن كيفية استعادة هذا الرفات.

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