مصرع 14 وإصابة 16 شخصًا في حادثين منفصلين بالهند

أعلنت الشرطة الهندية اليوم السبت مصرع 14 شخصا وإصابة 16 آخرين في حادثين منفصلين بولاية "تشهاتيسجاره" بشرق الهند، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية أن الحادثة
المستشفى.
وأضافت الشبكة أن 8 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، كما أصيب 16 آخرون إثر اصطدام حافلتهم بأخرى في منطقة "بالرامبور"، فيما أفادت الشرطة بأن سائق الحافلة كان مخمورا.
يذكر أن الهند عادة ما تشهد حوادث السير، بسبب رداءة البنية التحتية للطرق بها.
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