شرطة كاليفورنيا تتهم سائقًا بدهس المارة لأسباب عرقية ودينية

اتهمت شرطة كاليفورنيا، اليوم السبت، سائقا أمريكيا بالقيام بعملية دهس بسيارته أسفرت عن إصابة 8 أشخاص بجروح ظنا منه أنهم "مسلمون"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضحت الشرطة في سانيفيل قرب سان فرانسيسكو في بيان اليوم - أن

السائق، ويدعى إيزايا بيبلز (34 عاما)، مستهدف بتحقيق في محاولة قتل بدافع عنصري.وقال مسؤول بالشرطة، خلال مؤتمر صحفي، "هناك أدلة جديدة تفيد بأن بيبلز استهدف عمدا ضحاياه بسبب عرقهمولقناعته بأنهم مسلمون".. فيما لم ترد أي تفاصيل حول جنسية الجرحى أو ديانتهم.وارتكب بيبلز جرم الدهس عمدا بسيارته، حيث صدم حشدا من المارة في مدينة (سانيفال) بوادي السيليكون /الأربعاء/ الماضي، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص نقل 6 منهم إلى المستشفى، بينهم طفلة في سن الـ13 بحالة حرجة.