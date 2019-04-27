شرطة كاليفورنيا تتهم سائقًا بدهس المارة لأسباب عرقية ودينية

اتهمت شرطة كاليفورنيا، اليوم السبت، سائقا أمريكيا بالقيام بعملية دهس بسيارته أسفرت عن إصابة 8 أشخاص بجروح ظنا منه أنهم "مسلمون"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضحت الشرطة في سانيفيل قرب سان فرانسيسكو في بيان اليوم - أن
وقال مسؤول بالشرطة، خلال مؤتمر صحفي، "هناك أدلة جديدة تفيد بأن بيبلز استهدف عمدا ضحاياه بسبب عرقهم
وارتكب بيبلز جرم الدهس عمدا بسيارته، حيث صدم حشدا من المارة في مدينة (سانيفال) بوادي السيليكون /الأربعاء/ الماضي، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص نقل 6 منهم إلى المستشفى، بينهم طفلة في سن الـ13 بحالة حرجة.
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