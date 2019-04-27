مقتل شخصين في تحطم طائرة تدريب خفيفة شرقي روسيا

لقي شخصان مصرعهما بتحطم طائرة خفيفة بمحرك واحد من طراز " ياك-18 " في إقليم خاباروفسك بالشرق الأقصى الروسي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال مصدر في المكتب الصحفي لمديرية الطوارئ الروسية الإقليمية إن " الطائرة سقطت وتحطمت

وتعتبر "ياك-18" طائرة تدريب روسية خفيفة تستخدم في الطيران الخاص ونوادي الطيران، وفي تدريب المبتدئين.

الشرق الأوسط.وقال مصدر في المكتب الصحفي لمديرية الطوارئ الروسية الإقليمية إن " الطائرة سقطت وتحطمتاليوم في محيط مطار (كالينكا)، ويعمل في مكان الحادث فريق تحقيق ميداني لتحديد أسبابه وملابساته".وتعتبر "ياك-18" طائرة تدريب روسية خفيفة تستخدم في الطيران الخاص ونوادي الطيران، وفي تدريب المبتدئين.

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