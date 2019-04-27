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قوات الاحتلال تستهدف الصيادين والمزارعين الفلسطينيين في قطاع غزة

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أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة على الصيادين والمزارعين في قطاع غزة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت مصادر فلسطينية إن الزوارق الحربية الإسرائيلية استهدفت مراكب الصيادين قبالة سواحل السودانية والواحة شمال غرب القطاع.
كما أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه أراضي ومنازل

المزارعين ورعاة الأغنام قبالة المناطق الشرقية في خان يونس ودير البلح جنوب ووسط القطاع، إلى جانب مناطق من الحدود الشرقية في مدينة غزة.
ويعاني قطاع الصيد البحري في قطاع غزة من مشاكل عدة سببها سلطات
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الاحتلال الإسرائيلي، أبرزها الممارسات الإسرائيلية الإجرامية المستمرة والتي تتمثل بإطلاق النار واعتقال الصيادين ومصادرة مراكبهم، بالإضافة إلى عدم التزام الاحتلال بالاتفاقيات المعقودة مع الفلسطينيين إذ تفرض بالقوة حدودا غير ثابتة فتتراجع عن المساحات التي سمحت بها.
وأدى الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة إلى نقص قطع غيار مراكب الصيادين؛ ما تسبب في توقف عدد من المراكب عن العمل.
 
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