بيونج يانج تدعو سول إلى التعاون وتجاهل الضغوط الأميركية

حثت كوريا الشمالية اليوم السبت، جارتها الجنوبية على تجاهل الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة والمضي قدماً في تحقيق تعاون بين الكوريتين، طبقاً لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم.

جاءت الرسالة الخاصة الصادرة عن لجنة إعادة التوحيد السلمي لكوريا، فيما أحيت الكوريتان الذكرى الأولى لقمة "بانمونجوم" التاريخية، وسط شكوك بشأن عملية نزع السلاح النووي.

وحثت اللجنة حكومة كوريا الجنوبية على استكشاف "المزيد من التدابير الأكثر فعالية" لتحقيق التنمية المستدامة للعلاقات بين الكوريتين وإعادة التوحيد السلمي لكوريا.

وكانت كوريا الشمالية قد هددت الخميس بالرد، وذلك بعد ثلاثة أيام من انطلاق تدريبات مشتركة للقوات الجوية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

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وقال متحدث باسم لجنة إعادة التوحيد في كوريا الشمالية قوله إن "أعمال الغدر" التي قامت بها سول "خيبت آمالنا" ومثلّت "استفزازاً عسكرياً". بحسب وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.

وتنظر بيونج يانج إلى تلك التدريبات على أنها عمل استفزازي وتدريب على غزو كوريا الشمالية.

وقال المسؤول الكوري الشمالي إن هذه التدريبات تعد "تحدياً صريحاً" لإعلان بانمونجوم الذي وقعه زعيما الكوريتين العام الماضي، مضيفاً: "سيكون هناك رد مقابل على ذلك من جانب جيشنا".