كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين: روسيا على استعداد لتلبية احتياجات الطاقة للصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت إن روسيا على استعداد لتلبية احتياجات الطاقة للصين والدول الاخرى اذا اقتضت الحاجة لذلك. وجاء تصريح بوتين خلال المؤتمر الصحفي الختامي لمؤتمر " حزام واحد- طريق واحد" في العاصمة الصينية بكين.

وقال بوتين للصحفين " روسيا مستعدة لتلبية احتياجات الطاقة للصين والدول الصديقة الأخرى، فنحن أكبر منتج في العالم ونقوم بانتاج حوالي 11.5 مليون برميل يوميا ونحن قادرين على المزيد".

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وأضاف بوتين أن روسيا لديها إمكانيات هائلة في مجال إنتاج النفط.

وأوضح بوتين أن "القضية ليست في الإمكانيات، ولكن في الحقيقة أن لدينا اتفاقات مع أوبك بأننا سنحافظ على مستوى معين من الإنتاج".