كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يريد تفاصيل.. الكرملين يرحب باقتراح "ترامب" لخفض الترسانة النووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم السبت، متحدثًا عن الاقتراح الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نزع السلاح النووي: "نرحب بمبادرات خفض القدرات النووية، لكن من الجيد معرفة التفاصيل".

وقال "بيسكوف": "بعض المبادرات من حيث الحد من الإمكانات النووية مرحب بها، ولكن في هذه الحالة، من الصعب للغاية الرد على العبارات الشائعة. النوايا جيدة، لكننا نود معرفة التفاصيل، بشكل خاص ماذا يعني الرئيس ترامب بمقترحاته".

وحسب للمتحدث باسم الكرملين، لم يناقش الخبراء الأمريكيون مثل هذا الموضوع مع زملائهم الروس.

وفي أوائل أبريل، قال "ترامب"، إنه يتعين على الولايات المتحدة وروسيا والصين التوقف عن الإنفاق على الأسلحة والاستثمار في سلام طويل الأجل بدلاً من ذلك.